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"Армія дронів": ЗСУ отримали перші 20 безпілотників Warmate – Федоров

"Українська правда"Середа, 7 вересня 2022, 12:18
Армія дронів: ЗСУ отримали перші 20 безпілотників Warmate – Федоров
Безпілотник Warmate, скрін з відео в Telegram Михайла Федорова

Українська "Армія дронів" поповнилася першими 20 безпілотниками Warmate, які придбали на пожертви через Monobank, ще 20 дронів ЗСУ отримають цього місяця. 

Джерело: віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram

Пряма мова: "Менш ніж за тиждень ви надіслали на банку mono 64 млн грн, які передали на "Армію дронів". За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них ми вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця". 

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Деталі: Федоров розповів, що дрони Warmate виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби ППО, радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до виконання завдань в польових умовах триває не більш 10-ти хвилин. Зокрема, такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. На дронах українці залишили послання росіянам: "За Маріуполь і за Бучу", "Білет на концерт Кобзона" та ін.

Нагадаємо: Україна в рамках проєкту "Армія дронів" отримала вже близько 100 великих безпілотників для далеких відстаней, найближчими місяцями очікується ще стільки ж.

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Теми: безпілотникиМінцифриФедоровблагодійність
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