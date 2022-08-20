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"Армія дронів": Україна отримала вже 100 великих "пташок", скоро буде 200

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 17:02
фото Держспецзв'язку

Україна в рамках проєкту "Армія дронів" отримала вже близько 100 великих безпілотників для далеких відстаней, найближчими місяцями очікується ще стільки ж.

Джерело: віцепрем'єр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "Укрінформу

Пряма мова: "Зараз в нас майже 2,5 тисячі кілометрів лінії фронту. Є ще глибина фронту, яку ми умовно розділили на чотири рівні. Перша лінія – це до 3-х км, друга, третя та четверта – 60, 70 і 120 км відповідно.

Так ось, для трьохкілометрової зони нам потрібно до 10 тисяч дронів. Це маленькі "пташки", які можуть використовуватись в побуті. Вони потрібні для міських боїв та здійснення розвідки на невеликі відстані.

Для інших ліній потрібні великі безпілотники, які літають на довгі відстані. Таких дронів ми законтрактували вже більше 200 штук. Орієнтовно стільки їх потрібно, щоб наші військові могли виконувати тактичні завдання на лінії фронту. Вони починають поступово надходити – близько 100 штук вже в Україні. Я думаю, що до кінця жовтня-початку листопада усі законтрактовані дрони будуть у нас".

Деталі: Федоров зазначив, що Україні потрібно постійно підтримувати цю кількість безпілотників.

"Тобто, незалежно від того, скільки їх буде знищено ворогом, ми маємо забезпечити можливість їх оперативного поновлення. Для цього ми постійно шукаємо можливості для купівлі цих дронів, ремонтуємо старі, відкриваємо хаби для їх відновлення та, звісно, навчаємо на постійній основі пілотів. Наразі вдалось зібрати вже близько 855 млн грн на купівлю нових БПЛА", - сказав він.

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Передісторія:

  • На початку липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це програма,  до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. 
  • 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесків UNITED24

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Теми: ФедоровзброяЗбройні силивійна
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