Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов озвучив оптимістичні прогнози щодо тривалості війни

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 13:33
Олексій Данілов. Фото ОПУ

Секретар РНБО Олексій Данілов вірить, що війна не триватиме довгі роки і закінчиться перемогою України.  

Джерело: Данілов в інтерв’ю LB.UA

Пряма мова секретаря РНБО: "Я хотів би з вами не погодитися, коли ви кажете, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися.

Я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки, як ви зараз кажете".

Деталі: За словами Данілова, треба зробити так, щоб після перемоги України у війні у Росії "взагалі не було бажання.., не було зубів у роті когось покусати, не тільки нас".

Секретар РНБО вірить, що Україна "обов’язково це зробить", і тоді всі будуть "більш спокійні".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ДаніловвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа

відеоРНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії

Є хороші новини з Харківщини, але поки не час називати відвойовані населені пункти – Зеленський

Відсутні частини тіла та сліди катувань: РФ повернула тіло британця Пола Юрі

Зеленський призначив нових керівників СБУ у кількох областях

Скандальна ДТП з Трухіним: нардепу вручили підозру в хабарі

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Данілов
Данілов вважає, що розпад Росії вже почався: Є десяток регіонів, готових вийти з РФ
Данілов: Повторний наступ на Київ навряд чи вдасться
Данілов: Україна ні з ким не має узгоджувати звільнення своїх територій
Останні новини
03:22
Масова різанина у Канаді: поліція затримала другого підозрюваного
02:48
Ворог відкривав мінометний вогонь по громаді Сумської області, 17 прильотів
01:50
ЗСУ знищили понад сотню загарбників, ворожі "Гради" і установки С-400 – ОК "Південь"
01:25
З Іспанії вирушив літак із військовою допомогою для України
00:37
Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа
00:23
Зеленський про експорт зерна: "На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу"
23:57
Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених
23:51
Бюджет-2023: Зеленський повідомив, що на оборону направлять трильйон гривень
23:35
Росія, попри санкції, експортує свої нафтопродукти в ЄС – ЗМІ
23:26
В окупованому Мелітополі підірвали штаб "єдіной Росії", де готувались до псевдореферендуму
Усі новини...