Данілов озвучив оптимістичні прогнози щодо тривалості війни

Секретар РНБО Олексій Данілов вірить, що війна не триватиме довгі роки і закінчиться перемогою України.

Джерело: Данілов в інтерв’ю LB.UA

Пряма мова секретаря РНБО: "Я хотів би з вами не погодитися, коли ви кажете, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися.

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Я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки, як ви зараз кажете".

Деталі: За словами Данілова, треба зробити так, щоб після перемоги України у війні у Росії "взагалі не було бажання.., не було зубів у роті когось покусати, не тільки нас".

Секретар РНБО вірить, що Україна "обов’язково це зробить", і тоді всі будуть "більш спокійні".