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США тренували українських військових, які потопили російський корабель "Васілій Бех" – Пентагон

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 21:03
Ілюстративне фото, Getty Images

Заступник керівника Пентагону Білл Лаплант заявив, що українські військові, які в середині червня уразили російський військовий корабель "Васілій Бех", пройшли навчання у Сполучених Штатах.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Лаплант зробив під час дискусії, організованої профільним виданням Defense News.

За його словами, українські військові пройшли навчання на протикорабельних ракетах Harpoon, якими й було потоплено "Васілій Бех", у США "під час святкування Дня пам’яті" (наприкінці травня).

Ракету, якою було уражено російський військовий корабель, Україні надала країна-союзник США, назву якої представник Пентагону відмовився називати. Він лише уточнив, що ракету зняли з корабля і встановили на автомобільну платформу.

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, а ми просто недостатньо про це говоримо", – зазначив Лаплант.

Він додав, що українські сили використали Harpoon для потоплення ще одного військового корабля Росії, але не назвав його.

Про те, що Захід постачатиме Україні протикорабельні ракети Harpoon, стало відомо ще навесні. Вони увійшли в пакет допомоги США, оголошений у середині червня.

ВІДЕО ДНЯ

Через кілька днів Військово-морські сили України уразили буксир російських окупантів "Васілій Бех" із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний. Пізніше судно затонуло.

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Теми: СШАУкраїнаарміявійна
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