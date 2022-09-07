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США тренували українських військових, які потопили російський корабель "Васілій Бех" – Пентагон

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 21:03
США тренували українських військових, які потопили російський корабель Васілій Бех – Пентагон
Ілюстративне фото, Getty Images

Заступник керівника Пентагону Білл Лаплант заявив, що українські військові, які в середині червня уразили російський військовий корабель "Васілій Бех", пройшли навчання у Сполучених Штатах.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Лаплант зробив під час дискусії, організованої профільним виданням Defense News.

За його словами, українські військові пройшли навчання на протикорабельних ракетах Harpoon, якими й було потоплено "Васілій Бех", у США "під час святкування Дня пам’яті" (наприкінці травня).

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Ракету, якою було уражено російський військовий корабель, Україні надала країна-союзник США, назву якої представник Пентагону відмовився називати. Він лише уточнив, що ракету зняли з корабля і встановили на автомобільну платформу.

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, а ми просто недостатньо про це говоримо", – зазначив Лаплант.

Він додав, що українські сили використали Harpoon для потоплення ще одного військового корабля Росії, але не назвав його.

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Про те, що Захід постачатиме Україні протикорабельні ракети Harpoon, стало відомо ще навесні. Вони увійшли в пакет допомоги США, оголошений у середині червня.

Через кілька днів Військово-морські сили України уразили буксир російських окупантів "Васілій Бех" із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний. Пізніше судно затонуло.

Теми: СШАУкраїнаарміявійна
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