Добрий ранок: ЗСУ підбили буксир окупантів, який віз людей та зброю на Зміїний
Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.
Джерело: ВМС ЗСУ, ОК "Південь"
Дослівно: "ВМС ЗС України уразили черговий "аналогов нет" - буксир із ЗРК "ТОР" на борту
В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Василий Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.
Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило ВМС ЗСУ демілітаризувати російських загарбників".
Оновлено: За інформацією ОК "Південь", буксир "перетворили на плавуче вогнище".
За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.
Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.
Довідково: Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.
Передісторія:
- За даними українських військових, Росія в акваторії Чорного моря тримає в бойовій готовності близько 40 крилатих ракет класу "Калібр".
- На початку червня українське військове командування повідомляло, що росіяни розмістили на острові Зміїний зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, дальність котрих сягає південних районів Одеської області.