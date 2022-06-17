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Добрий ранок: ЗСУ підбили буксир окупантів, який віз людей та зброю на Зміїний

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 11:21
Добрий ранок: ЗСУ підбили буксир окупантів, який віз людей та зброю на Зміїний

Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

Джерело: ВМС ЗСУ, ОК "Південь"

Дослівно: "ВМС ЗС України уразили черговий "аналогов нет" - буксир із ЗРК "ТОР" на борту

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В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Василий Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило ВМС ЗСУ демілітаризувати російських загарбників".

Оновлено: За інформацією ОК "Південь", буксир "перетворили на плавуче вогнище".

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За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.

Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Довідково: Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Передісторія: 

  • За даними українських військових, Росія в акваторії Чорного моря тримає в бойовій готовності близько 40 крилатих ракет класу "Калібр".
  • На початку червня українське військове командування повідомляло, що росіяни розмістили на острові Зміїний зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню, дальність котрих сягає південних районів Одеської області.

Теми: Чорне морекораблівійнаРосія
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