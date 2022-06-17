Добрий ранок: ЗСУ підбили буксир окупантів, який віз людей та зброю на Зміїний

Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

Джерело: ВМС ЗСУ, ОК "Південь"

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В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Василий Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило ВМС ЗСУ демілітаризувати російських загарбників".

Оновлено: За інформацією ОК "Південь", буксир "перетворили на плавуче вогнище".

За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.

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Довідково: Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.

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