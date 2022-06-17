Підбите російське судно "Васілій Бех" затонуло – Одеська ОВА

Судно забезпечення Чорноморського флоту РФ "Васілій Бех", яке підбили військово-морські сили України, затонуло.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Дослівно: "Сьогодні вранці нашими військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту "Васілій Бех", на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс "Тор". Пізніше стало відомо, що він затонув".

Деталі: Марченко зазначив, що на рахунку Збройних сил України вже є ворожий крейсер, декілька катерів, тепер додалося судно забезпечення.

"Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет та великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії таку собі підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря. На відкриття запрошується все військово-політичне керівництво окупантів", - зіронізував голова ОВА.

Що передувало: Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів "Васілій Бех" із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

Пізніше військово-морські сили оприлюднили відео, в якому показали, як підбили буксир окупантів.