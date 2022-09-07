Французький генерал: Україна може звільнити Херсон до зими

Колишній глава військової місії Франції при ООН генерал Домінік Трінкван вважає, що контрнаступ України на півдні розгортається успішно, і якщо не станеться несподіваних поворотів, українські сили вже до жовтня можуть деокупувати Херсон.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Трінкван зробив в інтерв’ю телеканалу France 24.

Французький генерал зауважив, що Україна методично готувалася до контрнаступу, що можна побачити з її попередніх дій: знищення складів і командних пунктів російських військ за допомогою далекобійної зброї, а також діяльності партизанського руху.

"Росіяни, схоже, здивовані використаними методами. Руйнування складів боєприпасів і логістичних пунктів, передусім залізниці, суттєво їх похитнуло. Тепер, якщо війська, розміщені на захід від Дніпра, не отримуватимуть снарядів, вони не зможуть оборонятися. Якщо вони більше не отримують припасів, це для деяких підрозділів буде критичним",– зазначає Трінкван.

Він також вважає, що багато російських солдатів віддають перевагу втечі з поля бою, аніж опору, оскільки деякі з них "перебувають на полі бою чотири-п’ять місяців, не були замінені й, напевно, перебувають у поганій формі".

"Зараз у росіян велика проблема з людськими ресурсами. Вони намагаються набрати багато людей, але Путін, який не хоче оголошувати війну, не може видати указ про мобілізацію. Він хоче й далі робити враження, що все йде нормально", – стверджує генерал.

На думку Трінквана, "до зими українці можуть взяти під контроль весь правий берег Дніпра включно з містом Херсон": "Не забуваймо, що місто швидко було захоплене внаслідок раптового нападу на початку березня, але населення взагалі не в захваті від російської окупації".

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Нагадаємо, 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

В останні дні з'явилися повідомлення про деокупацію українськими силами кількох населених пунктів Херсонської області.