Масова різанина у Канаді: поліція затримала другого підозрюваного
Четвер, 8 вересня 2022, 03:22
У середу канадська поліція заарештувала другого підозрюваного у різанині, в результаті якої загинуло 10 людей і отримали поранення 18.
Джерело: AFP/MSN
Деталі: Підозрюваного Майлза Сандерсона поліція провінції Саскачеван взяла під варту у середу близько 15:30 за місцевим часом.
Ще одного підозрюваного, Деміена Сандерсона, знайшли у понеділок мертвим.
Влада заявила, що він, ймовірно, був убитий своїм братом, 32-річним Майлзом Сандерсоном.
До цього брати вчинили масову різанину в провінції Саскачеван, у результаті якої загинули 10 людей і 18 отримали поранення.
Поліція повідомила, що під час нападу постраждали 17 дорослих і один підліток.
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