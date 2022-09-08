Масова різанина у Канаді: поліція затримала другого підозрюваного

У середу канадська поліція заарештувала другого підозрюваного у різанині, в результаті якої загинуло 10 людей і отримали поранення 18.

Джерело: AFP/MSN

Деталі: Підозрюваного Майлза Сандерсона поліція провінції Саскачеван взяла під варту у середу близько 15:30 за місцевим часом.

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Ще одного підозрюваного, Деміена Сандерсона, знайшли у понеділок мертвим.

Влада заявила, що він, ймовірно, був убитий своїм братом, 32-річним Майлзом Сандерсоном.

До цього брати вчинили масову різанину в провінції Саскачеван, у результаті якої загинули 10 людей і 18 отримали поранення.

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Поліція повідомила, що під час нападу постраждали 17 дорослих і один підліток.