ЗСУ за добу знищили 640 окупантів, 2 літаки та 2 гелікоптери – Генштаб
Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів, а з початку військової агресії було вбито 51 250 російських військових, крім того було збито 2 літаки та 2 гелікоптери.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2112 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,
артилерійських систем – 1126 (+32) од,
РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,
засобів ППО ‒ 159 (+3) од,
літаків – 239 (+2) од,
гелікоптерів – 210 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
крилатих ракет ‒ 214 (+0),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
спеціальної техніки ‒ 110 (+1).
Що було раніше: За даними Генштаба, 7 вересня українські захисники відбили 11 атак російських окупантів, також вдалося знищити два ворожі літаки Су-25 і гелікоптер Ка-52.