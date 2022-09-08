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ЗСУ за добу знищили 640 окупантів, 2 літаки та 2 гелікоптери – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 вересня 2022, 09:31
Фото: Генштаб

Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів, а з початку військової агресії було вбито 51 250 російських військових, крім того було збито 2 літаки та 2 гелікоптери.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2112 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,

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артилерійських систем – 1126 (+32) од,

РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,

засобів ППО ‒ 159 (+3) од,

літаків – 239 (+2) од,

гелікоптерів – 210 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),

крилатих ракет ‒ 214 (+0),

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344  (+24) од,

спеціальної техніки ‒ 110 (+1).

Що було раніше: За даними Генштаба, 7 вересня українські захисники відбили 11 атак російських окупантів, також вдалося знищити два ворожі літаки Су-25 і гелікоптер Ка-52.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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