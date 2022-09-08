Садовий заступився за львівского волонтера, у якого були обшуки

Мер Львова Андрій Садовий, коментуючи обшуки у Святослава Літинського, опублікував список львівських бізнесів, які належать росіянам, та порекомендував правоохоронцям зайнятися насамперед ними, а не волонтерами.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова: "Минулого тижня судили Олеся Дзиндру. Сьогодні прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Це люди, які віддають власний час і кошти, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?

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Давайте випалювати ворога з нашої землі, а не знищувати інститут волонтерства, який є таким важливим для всіх нас у цей складний час".

Деталі: Садовий повідомив, що ще наприкінці квітня надіслав правоохоронним органам список із понад 340 бізнесів у Львові, які прямо або опосередковано належать росіянам. За його словами, кількість громадян РФ, яких позбавили заробітку в Україні, здається меншою за кількість волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності.

Пряма мова: "Тепер вже публічно додаю один із списків власників російського бізнесу у Львові. Рекомендую правоохоронним органам зайнятись перш за все ними".

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