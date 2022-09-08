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Садовий заступився за львівского волонтера, у якого були обшуки

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 13:32
Святослав Літинський, фото з Facebook

Мер Львова Андрій Садовий, коментуючи обшуки у Святослава Літинського, опублікував список львівських бізнесів, які належать росіянам, та порекомендував правоохоронцям зайнятися насамперед ними, а не волонтерами.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова: "Минулого тижня судили Олеся Дзиндру. Сьогодні прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Це люди, які віддають власний час і кошти, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?

Давайте випалювати ворога з нашої землі, а не знищувати інститут волонтерства, який є таким важливим для всіх нас у цей складний час". 

Деталі: Садовий повідомив, що ще наприкінці квітня надіслав правоохоронним органам список із понад 340 бізнесів у Львові, які прямо або опосередковано належать росіянам. За його словами, кількість громадян РФ, яких позбавили заробітку в Україні, здається меншою за кількість волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. 

Пряма мова: "Тепер вже публічно додаю один із списків власників російського бізнесу у Львові. Рекомендую правоохоронним органам зайнятись перш за все ними".  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 вересня столична поліція заявила, що проводить обшуки у Києві, Київській області та Львові у справі волонтерства, в якій фігурують троє осіб. За даними УП, обшук у львівського активіста Святослава Літинського – один із них. 
  • У завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць. 
  • 31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.

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Теми: ЛьвівСадовийобшукиволонтери
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