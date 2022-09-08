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Обшук у волонтера Літинського пов’язаний із автівками для військових

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 12:02
Слідчий, який приходив до Літинського. скриншот із відео Ростислава Коваля

Столична поліція заявила, що проводить обшуки у Києві, Київській області та Львові у справі волонтерства, в якій фігурують троє осіб. За даними УП, обшук у львівського активіста Святослава Літинського – один із них. 

Джерело: поліція Києва

Деталі: Як повідомляється, поліцейські Києва викрили шахрайську схему з привласнення донатів під виглядом благодійного фонду.

За твердженням поліції, до складу "злочинної групи" входили троє осіб. 

Поліція не називає прізвищ фігурантів, але "Українській правді" підтвердили, що обшук у львів’янина Святослава Літинського пов'язаний із цією справою.

Дослівно поліція: "З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, які призначались для українських військових. Тепер їм загрожує до семи років в’язниці".

Деталі: Правоохоронці стверджують, що "чоловіки з метою отримання прибутку, продавали автотранспорт, який надходив в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав та призначався для потреб ЗСУ", а "з метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували наліпки громадських організацій".

ВІДЕО ДНЯ

Зараз тривають "усі необхідні слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями мешкання правопорушників у Києві, Київській області та Львові".

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану. 

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі поліції Києва працюють спільно зі співробітниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

Керівник Львівської області Максим Козицький наголосив, що "розслідування має бути об’єктивним", адже волонтери щодня роблять великий вклад у стійкість України.

Довідка: Святослав Літинський був одним із кандидатів на мовного омбудсмена у 2020 році. Він відомий судовими справами за паспорт без дублювання російською мовою, маркування клавіатури українською на ноутбуках, переклад із російської на українську виступу президента Володимира Зеленського на ІForum у 2019 році. 

Нагадаємо: Правоохоронці порушили низку справ проти волонтерів.

У завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць. 

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.

Знати більше: Контрольна закупка. Як справи за "продаж гуманітарки" стали пасткою для волонтерів

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Теми: волонтериЛьвівполіціяКива
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