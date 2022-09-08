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Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 вересня 2022, 17:49
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав за неанонсованим візитом до Києва, де провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: УП

Деталі: Зеленський назвав візит Блінкена до Києва важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території.

Президент також передав слова подяки за підтримку президенту США Джо Байдену, його Адміністрації та американському Конгресу.

Пряма мова: "Візит вашої команди – для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед держав світу, підтримки України у війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю, у війні з агресором РФ. Ми вдячні за цей сигнал, за велику підтримку, яку ви надаєте щодня…

Це дуже важливі сигнали, що США з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території".

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Джерела УП також вказують, що держсекретар США може відвідати населені пункти поблизу Києва.

Що було раніше: 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів.

Новий пакет включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

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Теми: БлінкенЗеленськийКиїв
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