Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав за неанонсованим візитом до Києва, де провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: УП

Деталі: Зеленський назвав візит Блінкена до Києва важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території.

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Президент також передав слова подяки за підтримку президенту США Джо Байдену, його Адміністрації та американському Конгресу.

Пряма мова: "Візит вашої команди – для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед держав світу, підтримки України у війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю, у війні з агресором РФ. Ми вдячні за цей сигнал, за велику підтримку, яку ви надаєте щодня…

Це дуже важливі сигнали, що США з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території".

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Джерела УП також вказують, що держсекретар США може відвідати населені пункти поблизу Києва.

Що було раніше: 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів.

Новий пакет включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.