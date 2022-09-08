Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 вересня 2022, 17:49
Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав за неанонсованим візитом до Києва, де провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: УП

Деталі: Зеленський назвав візит Блінкена до Києва важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території.

Реклама:

Президент також передав слова подяки за підтримку президенту США Джо Байдену, його Адміністрації та американському Конгресу.

Пряма мова: "Візит вашої команди – для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед держав світу, підтримки України у війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю, у війні з агресором РФ. Ми вдячні за цей сигнал, за велику підтримку, яку ви надаєте щодня…

Це дуже важливі сигнали, що США з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території".

ВІДЕО ДНЯ

Джерела УП також вказують, що держсекретар США може відвідати населені пункти поблизу Києва.

Що було раніше: 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів.

Новий пакет включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

Теми: БлінкенЗеленськийКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Блінкен
Блінкен привітав українців з Днем незалежності
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Блінкен і глава МЗС Болгарії обговорили безпекову допомогу Україні
Останні новини
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
Усі новини...
Реклама: