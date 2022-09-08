Глава Пентагону оголосив про новий пакет зброї для України: що у ньому
Президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів.
Про це повідомив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, пише "Європейська правда".
"Вчора президент схвалив новий транш пакету допомоги Україні вартістю $675 млн", – повідомив Остін.
Новий пакет, за його словами, включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.
The first good news from the #Ramstein 5!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022
Another tranche of 🇺🇸 security assistance for 🇺🇦 ($675 million) will include howitzers, artillery munitions, Humvees, armored ambulances, anti-tank systems and more.
Thank you to @POTUS @SecDef and the American people.
За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.
Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.
Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.