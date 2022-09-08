Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Пентагону оголосив про новий пакет зброї для України: що у ньому

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 11:58
Ллойд Остін. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів. 

Про це повідомив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, пише "Європейська правда".

"Вчора президент схвалив новий транш пакету допомоги Україні вартістю $675 млн", – повідомив Остін.

Новий пакет, за його словами, включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.

Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАУкраїнавійназброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський підтвердив звільнення Балаклії

ВВП України скоротився на 37,2% у другому кварталі року

Померла королева Єлизавета II

фото, відеоУкраїнські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

відео, оновлено від 13:41Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

США
Глава Пентагону заявив про "очевидний успіх" України на полі бою
США поставили Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur – ЗМІ
Байден проведе відеосаміт з союзниками щодо подальшої підтримки України – Bloomberg
Останні новини
01:04
Росіяни обстріляли громади Сумської області, майже 100 прильотів за добу
00:40
фотоРосія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ДНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим
23:45
доповненоРосіяни обстріляли Харків, в області загинула жінка – ОВА
23:38
США порушать питання реформи Радбезу ООН через агресію Росії
23:34
Кібератака, через яку в мережу потрапили секретні документи НАТО, була здійснена на Португалію – ЗМІ
23:26
План санкцій проти РФ виконаний на 70% – Єрмак
23:18
У США оцінили втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії
23:00
Зеленський розповів про зерно в Азію і Африку: Щодня доводиться спростоввати російську брехню
22:58
"Динамо" мінімально програло турецькому "Фенербахче" в матчі Ліги Європи
22:40
Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів
Усі новини...