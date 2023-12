Глава Пентагону оголосив про новий пакет зброї для України: що у ньому

Президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів.

Про це повідомив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, пише "Європейська правда".

"Вчора президент схвалив новий транш пакету допомоги Україні вартістю $675 млн", – повідомив Остін.

Новий пакет, за його словами, включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

The first good news from the #Ramstein 5!

Another tranche of 🇺🇸 security assistance for 🇺🇦 ($675 million) will include howitzers, artillery munitions, Humvees, armored ambulances, anti-tank systems and more.

Thank you to @POTUS @SecDef and the American people.