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Глава Пентагону оголосив про новий пакет зброї для України: що у ньому

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 11:58
Глава Пентагону оголосив про новий пакет зброї для України: що у ньому
Ллойд Остін. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів. 

Про це повідомив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, пише "Європейська правда".

"Вчора президент схвалив новий транш пакету допомоги Україні вартістю $675 млн", – повідомив Остін.

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Новий пакет, за його словами, включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

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За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.

Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.

Теми: СШАУкраїнавійназброя
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