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РФ обстрілює цивільні авто, які наближаються до понтонних переправ – Маляр

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 15:12
РФ обстрілює цивільні авто, які наближаються до понтонних переправ – Маляр
Російські війська під Херсоном, Фото:Stringer/Reuters

Російські загарбники обстрілюють цивільні авто, які наближаються до облаштованих ними понтонних переправ на Херсонщині. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу 8 вересня 

Пряма мова: "Цього тижня на території Херсонщини противник ввів суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеними пунктами, що ускладнює для багатьох людей отримання продовольства ліків та медичної допомоги. Порушення вимог окупантів суворо карається.

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Зокрема, російські військовослужбовці обстрілюють без попередження цивільні авто, які наближають до понтонних переправ". 

Деталі: Маляр додала, що на окупованих територіях росіяни вимагають донесення до школярів пропагандистських матеріалів, які викривляють історичні події та поширюють наративи про "спільне майбутнє" РФ та України.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.
  • На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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