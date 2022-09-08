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Блінкен у Києві попестив Патрона

Євген КізіловЧетвер, 8 вересня 2022, 15:21
Ентоні блінкен тримає на руках патрона, Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час неанонсованого візиту до Києва зустрівся з українською знаменитістю - військовим псом Патроном.

Джерело: "Радіо Свобода" у Telegram, НВ, фотосервіс Getty Images

Деталі: Зустріч відбулася в дитячій лікарні "Охматдит", де одужують травмовані внаслідок російської агресії українські діти.

 
Getty Images

Також під час візиту держсекретар подарував 6-річній пацієнтці Марині іграшкового собачку. Дівчинка приїхала до столиці з Херсонщини.

 
Getty Images

Що передувало: 8 вересня Ентоні Блінкен несподівано приїхав до Києва. Планується, що він зустрінеться с президентом Володимиром Зеленським і відвідає населені пункти поблизу Києва.

Нагадаємо: Пес Патрон породи джек-рассел – це зірка соцмереж і талісман чернігівських піротехніків.

Наприкінці травня зірковий сапер отримав у Каннах найпрестижнішу кінонагороду для тварин. У липні дві ветеранські організації США також нагородили собаку почесними відзнаками.

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Теми: БлінкенСШАКиївЗбройні сили
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