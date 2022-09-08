Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Маріуполі підірвались на міні робітники, які розчищали цех меткомбінату – Андрющенко

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 16:42
В Маріуполі підірвались на міні робітники, які розчищали цех меткомбінату – Андрющенко
Меткомбінат ім. Ілліча в Маріуполі, фото з Вікіпедії

На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча підірвались на міні маріупольці, яких окупанти відправили на розчистку цеху без попереднього розмінування. 

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Чергова трагедія сталася на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок – люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто". 

Реклама:

Деталі: За його словами, четверо маріупольців перебувають в лікарні в надважкому стані. Радник мера вкотре закликав місцевих жителів евакуюватися.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Маріупольокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: