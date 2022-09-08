В Маріуполі підірвались на міні робітники, які розчищали цех меткомбінату – Андрющенко

Меткомбінат ім. Ілліча в Маріуполі, фото з Вікіпедії

На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча підірвались на міні маріупольці, яких окупанти відправили на розчистку цеху без попереднього розмінування.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Чергова трагедія сталася на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок – люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто".

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Деталі: За його словами, четверо маріупольців перебувають в лікарні в надважкому стані. Радник мера вкотре закликав місцевих жителів евакуюватися.

Нагадаємо:

У липні у тимчасово окупованому Маріуполі робітники заводу відмовилися "йти на міни" і влаштували "тихий саботаж".

Влітку в районі меткомбінату ім. Ілліча у Маріуполя підірвалися російські сапери.