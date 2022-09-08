В Маріуполі підірвались на міні робітники, які розчищали цех меткомбінату – Андрющенко
Четвер, 8 вересня 2022, 16:42
На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча підірвались на міні маріупольці, яких окупанти відправили на розчистку цеху без попереднього розмінування.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
Пряма мова: "Чергова трагедія сталася на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок – люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто".
Деталі: За його словами, четверо маріупольців перебувають в лікарні в надважкому стані. Радник мера вкотре закликав місцевих жителів евакуюватися.
Нагадаємо:
- У липні у тимчасово окупованому Маріуполі робітники заводу відмовилися "йти на міни" і влаштували "тихий саботаж".
- Влітку в районі меткомбінату ім. Ілліча у Маріуполя підірвалися російські сапери.