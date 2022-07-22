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У Маріуполі робітники меткомбінату відмовляються "йти на міни" − радник мера

П'ятниця, 22 липня 2022, 13:28
Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Эльдар Сарахман, УП

У тимчасово окупованому Маріуполі робітники заводу відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий саботаж". 

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота по розчистці майже зупинилась". 

Деталі: За його словами, на деяких виробництвах Маріуполя люди працюють з 8:00 до 20:00 без води і на сонці. Він додав, що ситуацію не рятує навіть анонсована зарплата в 45 тисяч рублів.

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