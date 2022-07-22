У Маріуполі робітники меткомбінату відмовляються "йти на міни" − радник мера
П'ятниця, 22 липня 2022, 13:28
У тимчасово окупованому Маріуполі робітники заводу відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий саботаж".
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота по розчистці майже зупинилась".
Деталі: За його словами, на деяких виробництвах Маріуполя люди працюють з 8:00 до 20:00 без води і на сонці. Він додав, що ситуацію не рятує навіть анонсована зарплата в 45 тисяч рублів.
Нагадаємо:
- В окупованому Маріуполі погіршилася ситуація з підвезення питної води та ексгумацією тіл.
- У Маріуполі і на околицях міста діють чотири фільтраційні центри.
- Міський голова окупованого Маріуполя заявив, що у місті не буде опалювального сезону, бо росіяни знищили всю інфраструктуру.