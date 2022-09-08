Україна вразила понад 400 російських цілей системами HIMARS – генерал США

Україна вразила понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS, поставлених США.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо реальні та вимірні переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний ефект", — сказав Міллі після зустрічі контактної групи з підтримки України.

Реклама:

Міллі додав, що враження цілей створило напруження у російських каналах постачання, зменшило їхню бойову спроможність.

"Були вражені командні пункти і в них є складнощі із заміною втраченого в боях та з постачанням своїм силам", - сказав він.

Міллі сказав, що всі члени контактної групи будуть співпрацювати і надалі, щоб надати Україні все необхідне для захисту її свободи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.