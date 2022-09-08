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Україна вразила понад 400 російських цілей системами HIMARS – генерал США

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 18:27
ілюстративне фото ЗСУ

Україна вразила понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS, поставлених США.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо реальні та вимірні переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний ефект", — сказав Міллі після зустрічі контактної групи з підтримки України.

Міллі додав, що враження цілей створило напруження у російських каналах постачання, зменшило їхню бойову спроможність.

"Були вражені командні пункти і в них є складнощі із заміною втраченого в боях та з постачанням своїм силам", - сказав він.

Міллі сказав, що всі члени контактної групи будуть співпрацювати і надалі, щоб надати Україні все необхідне для захисту її свободи.

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

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Теми: HIMARSвійнаУкраїнаРосія
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