Звільнені території Харківщини почнуть готувати до зими – голова ОВА

На деокупованих територіях Харківської області розпочнуть відновлювати діяльність українських органів влади, поліції, екстрених служб та готувати міста і села до зими.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У нас буде дуже велика кількість роботи з приводу відновлення органів державної влади на деокупованих територіях, національної поліції, підрозділів ДСНС, швидкої допомоги бо наші люди мають отримувати найсучасніші українські послуги і відновлювати своє життя навіть у таких дуже складних умовах. І маємо підготувати населені пункти до зимового опалювального сезону".

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Деталі: Голова ОВА додав, що наразі ще триває зачистка територій і надається допомога населенню.

А в найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими.



Синєгубов також додав, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області, тому закликав мешканців бути максимально обережними.

На думку голови ОВА, активізація окупантів пов'язана з успіхами ЗСУ, які "зараз звільняють велику кількість населених пунктів" на Харківщині.

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Передісторія:

7 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники мають хороші новини у Харківській області, проте зараз іще не час відкрито називати відвойовані населені пункти.

Українські захисники 8 вересня опублікували фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців. Згодом Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім залишив місто – виїхав до Росії.

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