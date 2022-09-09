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Звільнені території Харківщини почнуть готувати до зими – голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 9 вересня 2022, 12:41
Звільнені території Харківщини почнуть готувати до зими – голова ОВА
Олег Синєгубов. Фото з Telegram

На деокупованих територіях Харківської області розпочнуть відновлювати діяльність українських органів влади, поліції, екстрених служб та готувати міста і села до зими.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram 

Пряма мова Синєгубова: "У нас буде дуже велика кількість роботи з приводу відновлення органів державної влади на деокупованих територіях, національної поліції, підрозділів ДСНС, швидкої допомоги бо наші люди мають отримувати найсучасніші українські послуги і відновлювати своє життя навіть у таких дуже складних умовах. І маємо підготувати населені пункти до зимового опалювального сезону".

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Деталі: Голова ОВА додав, що наразі ще триває зачистка територій і надається допомога населенню.

А в найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими.

Синєгубов також додав, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області, тому закликав мешканців бути максимально обережними.

На думку голови ОВА, активізація окупантів пов'язана з успіхами ЗСУ, які "зараз звільняють велику  кількість населених пунктів" на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:  

  • 7 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники мають хороші новини у Харківській області, проте зараз іще не час відкрито називати відвойовані населені пункти.
  • Українські захисники 8 вересня опублікували фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців. Згодом Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області. 
  • Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім залишив місто – виїхав до Росії. 

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Теми: Харківська областьдеокупаціяопалення
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