У Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу ЗСУ на окуповані території в Україні та переадресував його до Міністерства оборони РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ Ігоря) Конашенкова".

Деталі: Представник Кремля також не став відповідати на запитання, чи стурбована адміністрація президента Росії тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до Міноборони РФ.

Передісторія:

Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.

Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

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