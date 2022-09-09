Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ

Ірина БалачукП'ятниця, 9 вересня 2022, 13:33
У Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу ЗСУ на окуповані території в Україні та переадресував його до Міністерства оборони РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ Ігоря) Конашенкова".

Реклама:

Деталі: Представник Кремля також не став відповідати на запитання, чи стурбована адміністрація президента Росії тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до Міноборони РФ.

Передісторія:

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі "звільнення територій"
СБУ показала фото зі звільненої Балаклії
ЗСУ затримали "гауляйтера" у звільненому селі на Харківщині
Росія вдарила по центру Харкова: горить дитсадок, є поранені
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: