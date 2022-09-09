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У Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ

Ірина БалачукП'ятниця, 9 вересня 2022, 13:33
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу ЗСУ на окуповані території в Україні та переадресував його до Міністерства оборони РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ Ігоря) Конашенкова".

Деталі: Представник Кремля також не став відповідати на запитання, чи стурбована адміністрація президента Росії тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до Міноборони РФ.

Передісторія:

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