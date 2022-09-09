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В Дніпрі з’явиться вулиця Бандери – мер

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 15:24
В Дніпрі з’явиться вулиця Бандери – мер
Фото: Getty Images

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що одна з центральних вулиць міста носитиме ім’я Степана Бандери.

Джерело: Філатов у Telegram

Пряма мова Філатова: "В рамках декомунізації/деколонізації/дерусифікації Дніпрорада вирішила перейменувати ще 45 топонімів".

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Деталі: За його словами, в цей перелік входить присвоєння одній з центральних вулиць Дніпра імені Степана Бандери.

Що було раніше: У квітні Філатов казав, що у місті дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, які треба перейменувати. "По всій країні йде масова дерусифікація. І ми відмовлятимемося від російських географічних назв", - обіцяв мер.

Теми: ДніпродерусифікаціяБандераФілатов
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