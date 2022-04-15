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"Вулиць просто десятки": Філатов анонсував дерусифікацію Дніпра

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 15:55
Вулиць просто десятки: Філатов анонсував дерусифікацію Дніпра
БОРИС ФІЛАТОВ, ФОТО З FACEBOOK МІСЬКРАДИ

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, які треба перейменувати.

Джерело: Філатов в ефірі телеканалу ДніпроTV

Пряма мова Філатова: По всій країні йде масова дерусифікація. І ми відмовлятимемося від російських географічних назв.

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Знаєте у чому проблема? Коли ми підняли кількість ("російських" - ред.) вулиць, їхня така кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Їх просто десятки – всякі Барнаульські, Абхазькі… Це просто список.

Скажу одразу, ми всі й не встигнемо перейменувати на цій сесії".

Деталі: Філатов повідомив, що у списку вже близько 20-25 вулиць. Сесія відбудеться у середу 20 квітня. За його словами, депутати зберуться не в мерії через ризик обстрілу.

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Нагадаємо: В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять назви російських діячів.

Теми: ФілатовДніпродекомунізаціяРосія
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