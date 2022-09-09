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Міноборони РФ у своєму зведенні замовчало втрату Балаклії

Євген КізіловП'ятниця, 9 вересня 2022, 16:16
Міністр оборони рф сергій шойгу, Getty Images

Міністерство оборони РФ у своєму щоденному зведенні про війну в Україні жодним словом не обмовилося про те, що українські війська вибили росіян із міста Балаклія Харківської області.

Джерело: відеозведення Міноборони РФ за добу на "РИА Новости"

Деталі: Натомість представник відомства довго і нудно розповідає про "успіхи" російської армії на чужій землі.

Тут і "сотні вбитих українців", і "тонни розбитої техніки", і "ліквідовані склади з боєприпасами", і навіть "знищений HIMARS".

А про те, що ЗСУ звільнили від росіян Балаклію, яка ще з початку повномасштабного вторгнення перебувала в окупації – жодного слова.

Що передувало: 8 вересня українські захисники опублікували фото та відео із Балаклії, яка була в окупації 6 місяців.

Увечері інформацію про деокупацію міста силами ЗСУ офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Він опублікував відеозвернення військових зі звільненої Балаклії, в якому вони звітують перед президентом про те, що "наказ виконано" та "місто Балаклія взято під контроль".

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Теми: РосіяМіноборонивійнадеокупація
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