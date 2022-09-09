США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Заступниця міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер на брифінгу в п’ятницю назвала дії українських сил на півдні контрнаступом – досі Пентагон уникав цього слова для характеристики військових дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми стежимо за ходом контрнаступу настільки пильно, наскільки ви можете уявити… На мій погляд, ми вже побачили певні обнадійливі сигнали, навіть за останній день-два. Але, знову ж таки, росіяни – грізний супротивник, і попереду, я думаю, буде довга боротьба", – зазначила вона.

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Раніше терміну "контрнаступ" офіційні представники Пентагону – зокрема міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі – намагалися уникати.

Нагадаємо, 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п'ятницю, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні, "і це дуже, дуже надихає".

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А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці та висловив думку, що війна входить у критичну фазу.