Зеленський скасував осінній призов і відтермінував демобілізацію
Президент Володимир Зеленський підписав указ, який скасовує осінній призов в Україні і відтерміновує звільнення строковиків у запас.
Джерело: указ президента №678/2022
Деталі: Документ вносить зміни в указ президента від 29 грудня 2021 року № 687 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".
Новий указ виключає з попереднього пункти 2-6, які стосуються чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні – грудні 2022 року.
Також згідно з указом, звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, яке мало би відбуватися у жовтні - грудні 2022 року, відтепер відбудеться "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".
Указ набирає чинності від дня його опублікування.
Передісторія:
- Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Верховна Рада відразу ж ввела воєнний стан в Україні, а президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
- Після цього воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували кілька разів.
- 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів до 21 листопада.