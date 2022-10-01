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Зеленський скасував осінній призов і відтермінував демобілізацію

Ірина БалачукСубота, 1 жовтня 2022, 11:50
Зеленський скасував осінній призов і відтермінував демобілізацію
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який скасовує осінній призов в Україні і відтерміновує звільнення строковиків у запас.

Джерело: указ президента №678/2022

Деталі: Документ вносить зміни в указ президента від 29 грудня 2021 року № 687 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".

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Новий указ виключає з попереднього пункти 2-6, які стосуються чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні – грудні 2022 року.

Також згідно з указом, звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, яке мало би відбуватися у жовтні - грудні 2022 року, відтепер відбудеться "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

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Теми: Зеленськийпризов
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