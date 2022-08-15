Рада продовжила воєнний стан на всю осінь

Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Також парламент підтримав затвердження указу про продовження мобілізації.

Що було раніше: Проєкти законів про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7664) та про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№7665) президент вніс до парламенту 12 серпня.

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