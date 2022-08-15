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Рада продовжила воєнний стан на всю осінь

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 14:43
Рада продовжила воєнний стан на всю осінь
Фото: Wikipedia

Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Також парламент підтримав затвердження указу про продовження мобілізації.

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Що було раніше: Проєкти законів про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7664) та про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№7665) президент вніс до парламенту 12 серпня.

Передісторія:

  • Воєнний стан в Україні було запроваджено у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року, хоча неоголошена війна тривала вже 8 років. 
  • Верховна Рада двічі продовжувала воєнний стан на 30 днів, а 22 травня – на 90 днів, до 23 серпня. Так само з мобілізацією. 

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Теми: війнаВерховна Рада
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