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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО ЗАГАЛЬНУ МОБІЛІЗАЦІЮ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 00:00
фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Джерело: указ президента.

Деталі: Мобілізація має проводитися протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом на всій території України.

"Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва", - йдеться в указі.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань доручено здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Генштабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Кабміну доручено забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

Теми: Зеленськийвійна
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