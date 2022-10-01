Обстріл колони в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 118
Субота, 1 жовтня 2022, 12:26
Кількість поранених унаслідок удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі в п'ятницю зросла до 118 людей, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Джерело: Федоров в ефірі телеканалу FreeДом
Деталі: За словами Федорова, кількість постраждалих станом на 1 жовтня зросла до 118 людей, а 30 людей загинули.
Серед загиблих є 2 дитини.
Серед поранених є волонтер із Мелітополя - він у важкому стані в лікарні.
Передісторія:
- У п’ятницю близько 7:30 окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю.
- Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.
- Спершу поліція повідомляла про 30 загиблих і 88 поранених.
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