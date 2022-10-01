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Обстріл колони в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 118

Роман ПетренкоСубота, 1 жовтня 2022, 12:26
Обстріл колони в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 118
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО ГУМАНІТАРНІЙ КОЛОНІ НА ЗАПОРІЖЖІ, ФОТО З TWITTER ЄРМАКА

Кількість поранених унаслідок удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі в п'ятницю зросла до 118 людей, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров в ефірі телеканалу FreeДом

Деталі: За словами Федорова, кількість постраждалих станом на 1 жовтня зросла до 118 людей, а 30 людей загинули.

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Серед загиблих є 2 дитини.

Серед поранених є волонтер із Мелітополя - він у важкому стані в лікарні.

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Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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