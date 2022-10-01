Обстріл колони в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 118

НАСЛІДКИ УДАРУ ПО ГУМАНІТАРНІЙ КОЛОНІ НА ЗАПОРІЖЖІ, ФОТО З TWITTER ЄРМАКА

Кількість поранених унаслідок удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі в п'ятницю зросла до 118 людей, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров в ефірі телеканалу FreeДом

Деталі: За словами Федорова, кількість постраждалих станом на 1 жовтня зросла до 118 людей, а 30 людей загинули.

Серед загиблих є 2 дитини.

Серед поранених є волонтер із Мелітополя - він у важкому стані в лікарні.

Передісторія:

У п’ятницю близько 7:30 окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю.

Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.

Спершу поліція повідомляла про 30 загиблих і 88 поранених.