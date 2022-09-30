Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя: десятки загиблих і поранених

Олена РощінаП'ятниця, 30 вересня 2022, 09:01
Фото з соцмережі, ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО

Російські війська вранці 30 вересня вдарили ракетами по околицях міста Запоріжжя, влучили в колону цивільних людей, які планували поїхати на окуповану територію, понад два десятки загиблих та понад три десятки поранених.

Джерело: голова Запорізької ОДА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, заступник керівника Офісу президента Кирило ТимошенкоОфіс генерального прокурора

Пряма мова Старуха: "Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби".

Оновлено о 09:00: Згодом Старух повідомив, що ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Пряма мова Старуха: "Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені.

На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Станом на 09:28 відомо відомо про 23 загиблих та 28 поранених

Офіс генерального прокурора об 11:30 повідомив, що 25 людей загинули і близько 50 людей поранено через обстріл військовими РФ гуманітарної колони в Запоріжжі. 

Анатолій Куртєв об 11:52 повідомив, що ранковий удар обірвав життя 24 людей (загинули 11 чоловіків і 13 жінок), ще 36 людей поранено (24 чоловіки, 11 жінок і одна дитина).

Раніше Куртєв повідомив, що було дві атаки: "Сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку".

Кирило Тимошенко повідомив: "Попередньо: випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300".

Чотири ракетних удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України. 

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

1 жовтня оголошено днем жалоби у місті Запоріжжя та Запорізькій області.

Цьому передувало: Ввечері 29 вересня росіяни також атакували Запоріжжя ракетами, однак їх перехопила ППО.

УП, оновлено від 08:10
Теми: Запоріжжявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога

Байден: США допоможуть Україні повернути свої території

відеоУкраїна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський

фото, відеоПутін проголосив анексію ще частини України

Резніков анонсував "хороші новини" після розмови з міністром оборони США

У Кремлі заявили, що "роблять акцент" на військових діях, а не переговорах

Усі новини...
Запоріжжя
Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено – Гайдай
Зеленський про обстріл колони у Запоріжжі: "Кровожерливі покидьки, ви за все відповісте"
Росія атакувала Запоріжжя, Дніпро й Миколаїв ракетами, Одесу й Миколаїв – дронами
Останні новини
20:46
Майбутня прем’єрка Італії: Путін – загроза, анексія не має значення
20:37
Обстріл колони у Запоріжжі: 30 загиблих, з них двоє дітей, 88 поранених
20:37
Столтенберг: Ядерний шантаж РФ не вплине на підтримку України з боку НАТО
20:30
МВФ може надати Україні додаткові $1,3 мільярда
20:23
Путін підписав новий указ: призивають 120 тисяч росіян
20:14
COVID-19 міг змінити особистості людей – дослідження
20:07
Путін на мітингу повторив свою пропаганду і давав команду кричати "Ура"
20:00
Столтенберг: Країни НАТО не визнають жодну з анексованих територій частиною Росії
19:59
Німеччина виступає проти обмеження цін на весь імпорт газу в ЄС
19:35
Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога
Усі новини...