Росіяни вдарили по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя: десятки загиблих і поранених

Російські війська вранці 30 вересня вдарили ракетами по околицях міста Запоріжжя, влучили в колону цивільних людей, які планували поїхати на окуповану територію, понад два десятки загиблих та понад три десятки поранених.

Джерело: голова Запорізької ОДА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, Офіс генерального прокурора

Пряма мова Старуха: "Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби".

Оновлено о 09:00: Згодом Старух повідомив, що ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Пряма мова Старуха: "Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені.

На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби".

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Деталі: Станом на 09:28 відомо відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

Офіс генерального прокурора об 11:30 повідомив, що 25 людей загинули і близько 50 людей поранено через обстріл військовими РФ гуманітарної колони в Запоріжжі.

Анатолій Куртєв об 11:52 повідомив, що ранковий удар обірвав життя 24 людей (загинули 11 чоловіків і 13 жінок), ще 36 людей поранено (24 чоловіки, 11 жінок і одна дитина).

Раніше Куртєв повідомив, що було дві атаки: "Сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку".

Кирило Тимошенко повідомив: "Попередньо: випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300".

Чотири ракетних удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

1 жовтня оголошено днем жалоби у місті Запоріжжя та Запорізькій області.

Цьому передувало: Ввечері 29 вересня росіяни також атакували Запоріжжя ракетами, однак їх перехопила ППО.