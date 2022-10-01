Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 16:40
Обстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей
фото сбу

Внаслідок обстрілу росіянами цивільної автоколони біля села Курилівка Куп’янського району Харківщини загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, в.о. голови СБУ Василь Малюк, ОГП

 
фото СБУ

Деталі: Обстріляну колону виявили у суботу.

Реклама:

Як повідомив Синєгубов із посиланням на поліцію Харківщини, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год.

Дослівно Синєгубов: "24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей.

Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана "сіра зона". Росіяни майже впритул обстріляли цивільних".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: За даними СБУ, декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.

 

Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

 

Пряма мова Малюка: "Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель".

Передісторія:

  • У п’ятницю близько 7:30 окупанти завдали удару по Запоріжжю.
  • Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. 
  • Кількість поранених унаслідок удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі в п'ятницю зросла до 118 людей.

Теми: Харківська областьобстрілРосіятеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення
Захисники показали перше відео з Лимана: на в’їзді – український прапор
Обстріл колони в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 118
"Повернись живим" показав відео з Лимана: окупанти втікають
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: