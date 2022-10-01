Обстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей

Внаслідок обстрілу росіянами цивільної автоколони біля села Курилівка Куп’янського району Харківщини загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, в.о. голови СБУ Василь Малюк, ОГП

фото СБУ

Деталі: Обстріляну колону виявили у суботу.

Як повідомив Синєгубов із посиланням на поліцію Харківщини, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год.

Дослівно Синєгубов: "24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей.

Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана "сіра зона". Росіяни майже впритул обстріляли цивільних".

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Більше деталей: За даними СБУ, декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Пряма мова Малюка: "Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель".

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