В ОП розповіли, за яких умов можуть відновитися переговори з Росією

Перемовини з РФ можуть відновитися за умови, що російська армія покине всю територію України, включно з Кримом.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю радника керівника ОП Михайла Подоляка італійському виданню La Repubblica

Пряма мова Подоляка: "Росія не хоче вести переговори – вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися".

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Деталі: Радник керівника ОП також підкреслив, що оголошення Росією анексії окупованих нею Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, як і проведені на цих територіях псевдореферендуми, нічого не змінюють для України. За словами Подоляка, ці регіони були й залишаються українськими, і ЗСУ боротимуться за їх звільнення.

Говорячи про погрози РФ застосувати ядерну зброю представник ОП зазначив, що шанси ядерного конфлікту невисокі, але вони є.

За словами Подоляка, якщо світ допустить повний крах міжнародної ядерної безпеки, то катастрофічні наслідки будуть не тільки для України.

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За таких умов глобальну відповідь на можливу атомну атаку доведеться давати, зокрема, і в межах ЄС і НАТО, переконаний представник ОП.

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