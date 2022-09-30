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Зеленський: Україна готова до діалогу з РФ, але не з Путіним

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 17:12
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ.

Джерело: відеозвернення Зеленського після засідання РНБО 30 вересня

Пряма мова президента: "Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність.

Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії". 

Деталі: За словами Зеленського, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача і Ради національної безпеки і оборони 30 вересня погодили кілька рішень.

Зокрема, те, що мир поверне лише "посилення України й вигнання окупантів з усієї української території".
Зеленський запевнив, що Україна пройде цим шляхом.

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А також те, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Передісторія: 

  • Раніше 30 вересня під час фіктивної та юридично нікчемної акції "Підписання договорів про вступ до складу Росії" президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито хоче припинити бойові дії та "повернути Україну за стіл переговорів".

Теми: ЗеленськийпереговориРосіяПутін
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