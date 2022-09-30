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Путін запевняє, що хоче переговорів з Україною

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 15:33
Володимир Путін, скрін з так званого "Підписання договорів про вступ до складу Росії" 30 вересня

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито хоче припинити бойові дії та "повернути Україну за стіл переговорів".

Джерело: Путін під час фіктивної та юридично нікчемної акції "Підписання договорів про вступ до складу Росії" 30 вересня

Пряма мова: "Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, усі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще у 2014 році, і повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові. Про це не раз було сказано".

Деталі: Президент країни-агресора вкотре назвав "легітимними" проведені Росією псевдореферендуми на території України.

Передісторія:

  • 30 вересня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "робить акцент" на військових діях, оскільки Україна нібито вийшла з переговорного процесу.
  • 28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути всі свої окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Теми: ПутінпереговориРосія
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