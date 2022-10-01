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Після Лимана почнеться деокупація Луганщини – Гайдай

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 19:41
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Після того, як Лиман залишать (якщо зможуть і якщо встигнуть) окупанти, після Лимана й буде починатись деокупація Луганської області. Ми всі на це чекаємо, ми підготувалися".

Деталі: Водночас він зазначив, що яким чином і з якого напрямку буде відбуватися деокупація – це питання до військових.

Гайдай також розповів, що окупанти, які тікають з Лимана, викладають відео про те, що їх покинули і вони не знають, що робити.

Що передувало: У суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Лимані тривають бої.

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Теми: Луганська областьЛимандеокупаціявійна
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