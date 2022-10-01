Захисники показали перше відео з Лимана: на в’їзді – український прапор

На в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Джерело: відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Деталі: Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман.

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На в’їзді в Лиман вже майорить український прапор. Перше відео. Відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака pic.twitter.com/YpS5cDahms — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 1, 2022

Пряма мова захисників: "1 жовтня розгортаємо наш державний прапор і встановлюємо на нашій землі в Лимані. Все буде Україна".

Деталі: Єрмак не додав жодних коментарів. Офіційного повідомлення від Генштабу ЗСУ про звільнення Лиману наразі немає.

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Водночас відео з українськими захисниками уже шириться соцмережами. Українці радіють, що "Лиман нарешті вдома".

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