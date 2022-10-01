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Захисники показали перше відео з Лимана: на в’їзді – український прапор

Ірина БалачукСубота, 1 жовтня 2022, 13:25
Скриншот з відео

На в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Джерело: відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Деталі: Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман.

Пряма мова захисників: "1 жовтня розгортаємо наш державний прапор і встановлюємо на нашій землі в Лимані. Все буде Україна".

Деталі: Єрмак не додав жодних коментарів. Офіційного повідомлення від Генштабу ЗСУ про звільнення Лиману наразі немає.

Водночас відео з українськими захисниками уже шириться соцмережами. Українці радіють, що "Лиман нарешті вдома".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вранці 1 жовтня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.
  • А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області – зараз там тривають стабілізаційні заходи.
  • Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
  • Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 
  • 30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення". 
  • 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.

Теми: ЛимандеокупаціяДонецька область
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