Захисники показали перше відео з Лимана: на в’їзді – український прапор
Субота, 1 жовтня 2022, 13:25
На в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.
Джерело: відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Деталі: Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман.
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На в’їзді в Лиман вже майорить український прапор. Перше відео. Відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака pic.twitter.com/YpS5cDahms— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 1, 2022
Пряма мова захисників: "1 жовтня розгортаємо наш державний прапор і встановлюємо на нашій землі в Лимані. Все буде Україна".
Деталі: Єрмак не додав жодних коментарів. Офіційного повідомлення від Генштабу ЗСУ про звільнення Лиману наразі немає.
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Водночас відео з українськими захисниками уже шириться соцмережами. Українці радіють, що "Лиман нарешті вдома".
Передісторія:
- Вранці 1 жовтня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.
- А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області – зараз там тривають стабілізаційні заходи.
- Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
- Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення.
- 30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.