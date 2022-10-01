Черговий "жест доброї волі": окупанти заявили про відхід з Лимана

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на офіційного представника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова на брифінгу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, Міноборони України у Twitter

Пряма мова Конашенкова: "У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі".

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Деталі: Представник Міноборони РФ стверджує, що по українських військових на Краснолиманському напрямку окупанти завдавали масованих вогневих ударів, однак "незважаючи на зазнані втрати, маючи значну перевагу в силах і засобах, противник ввів резерви та продовжив наступ на даному напрямку".

Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Лимані тривають бої.

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Перед цим Міноборони України повідомило, що десантно-штурмові війська Збройних Сил України входять у Лиман.

"Українська армія має і завжди матиме вирішальний голос на сьогоднішніх та будь-яких майбутніх "референдумах", - заявили в Міноборони.

Довідка: Лиман використовувався росіянами, наряду з Ізюмом, як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ. Взявши під контроль Лиман, Збройні Сили України також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.

Що передувало: Раніше в суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські війська зайшли в Лиман, там тривають бої.

По обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.

Передісторія:

Вранці 1 жовтня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.

А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області – зараз там тривають стабілізаційні заходи.

Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.

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