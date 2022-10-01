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Черговий "жест доброї волі": окупанти заявили про відхід з Лимана

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 17:00
Український прапор у Лимані, скріншот відео

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на офіційного представника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова на брифінгу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, Міноборони України у Twitter

Пряма мова Конашенкова: "У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі".

Деталі: Представник Міноборони РФ стверджує, що по українських військових на Краснолиманському напрямку окупанти завдавали масованих вогневих ударів, однак "незважаючи на зазнані втрати, маючи значну перевагу в силах і засобах, противник ввів резерви та продовжив наступ на даному напрямку".

Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Лимані тривають бої.

Перед цим Міноборони України повідомило, що десантно-штурмові війська Збройних Сил України входять у Лиман.

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"Українська армія має і завжди матиме вирішальний голос на сьогоднішніх та будь-яких майбутніх "референдумах", - заявили в Міноборони.

Довідка: Лиман використовувався росіянами, наряду з Ізюмом, як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ. Взявши під контроль Лиман, Збройні Сили України також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.

Що передувало: Раніше в суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські війська зайшли в Лиман, там тривають бої.

По обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.

Передісторія: 

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Теми: ЛиманРосіявійна
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