Черговий "жест доброї волі": окупанти заявили про відхід з Лимана
Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на офіційного представника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова на брифінгу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, Міноборони України у Twitter
Пряма мова Конашенкова: "У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі".
Деталі: Представник Міноборони РФ стверджує, що по українських військових на Краснолиманському напрямку окупанти завдавали масованих вогневих ударів, однак "незважаючи на зазнані втрати, маючи значну перевагу в силах і засобах, противник ввів резерви та продовжив наступ на даному напрямку".
Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Лимані тривають бої.
Перед цим Міноборони України повідомило, що десантно-штурмові війська Збройних Сил України входять у Лиман.
"Українська армія має і завжди матиме вирішальний голос на сьогоднішніх та будь-яких майбутніх "референдумах", - заявили в Міноборони.
Довідка: Лиман використовувався росіянами, наряду з Ізюмом, як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ. Взявши під контроль Лиман, Збройні Сили України також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.
Що передувало: Раніше в суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.
Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські війська зайшли в Лиман, там тривають бої.
По обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.
Передісторія:
- Вранці 1 жовтня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.
- А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області – зараз там тривають стабілізаційні заходи.
- Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.
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