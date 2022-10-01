Єрмак: Якщо світ жорстко не відповість на ядерний шантаж РФ, далі будуть ядерні війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що якщо світ не дасть жорстку та однозначну відповідь на ядерний шантаж Росії, це може призвести до ядерних війн із мільйонними жертвами.

Джерело: Єрмак у колонці для американського журналу The Atlantic, повідомляє сайт президента

Дослівно: "Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, такою, що відкидає саму ідею поступок ядерному агресору.

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Інакше кожен амбітний диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, а кожна країна, яка її не має, прагнутиме придбати її для самозахисту. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї виявляться марними. Далі будуть ядерні війни з мільйонними жертвами".

Деталі: Єрмак переконаний, що сьогодні цивілізований світ має продемонструвати рішучість і чітко дати зрозуміти РФ, що їй не зійде з рук ані спроба анексії українських територій, ані ядерний шантаж. Одним із таких рішучих кроків може стати укладання Київського безпекового договору, рекомендації до якого нещодавно були презентовані.

Він акцентував, що ці рекомендації не замінюють прагнення України здобути членство в НАТО. Гарантії безпеки захищатимуть нашу державу, доки вона не приєднається до Альянсу.

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"Київський безпековий договір дасть Росії зрозуміти, що ціна її агресії зростатиме, доки не стане надто високою для неї. Допомога Україні для захисту себе, виживання та зрештою для перемоги – це найкраща інвестиція, яку можуть зробити наші союзники, щоб подбати про безпечніше майбутнє для всього світу", – підсумував Єрмак.

Передісторія:

Президент РФ Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За інформацією західних ЗМІ, США вважають, що ймовірність застосування президентом РФ Владіміром Путіним тактичної зброї у війні проти України зараз - можливо найвища за увесь час після 24 лютого, але це все ще малоймовірно.

Неофіційно відомо, що західні столиці продумують сценарії реагування на випадок, якщо Кремль все ж піде на застосування ядерної зброї. В адміністрації Байдена розповіли, що попередили Росію про "катастрофічні" наслідки у разі такого кроку.

Генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає це малоймовірним, оскільки це було б самогубством для Владіміра Путіна та його оточення.

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

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