Через повінь у Венесуелі загинули 22 людини, ще понад пів сотні зникли безвісти

У центральній Венесуелі 5 малих річок вийшли з берегів через сильні дощі, це призвело до загибелі щонайменше 22 людей, ще 52 особи вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Reuters із посиланням на віце-президента Венесуели Делсі Родрігес

Деталі: За словами Родрігес, негода повалила дерева і змила сміття з навколишніх гір у громаду Техеріас. А також завдала шкоди підприємствам і сільськогосподарським угіддям.

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За словами посадовиці, рятувальники займаються пошуками людей, які перебувають у пастці під брудом і камінням.

За даними пошуково-рятувальних служб, одна з річок, що вийшла з берегів, змела кілька будинків, магазинів і бійню.

Карлос Перес, заступник міністра з питань системи цивільного захисту країни, заявив у неділю, що тисяча рятувальників шукає жертв у цьому районі.

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Злива також викликала зсуви у трьох інших центральних штатах в неділю вранці.