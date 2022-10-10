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Из-за наводнения в Венесуэле погибли 22 человека, еще более полусотни пропали без вести

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 октября 2022, 01:20
фото: Getty Images

В центральной Венесуэле 5 малых рек вышли из берегов из-за сильных дождей, это привело к гибели, по меньшей мере, 22 человека, еще 52 считаются пропавшими без вести.

Источник: Reuters со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес

Детали: По словам Родригес, непогода повалила деревья и смыла мусор с окрестных гор в общину Техериас. А также нанесла ущерб предприятиям и сельскохозяйственным угодьям.

По словам чиновницы, спасатели занимаются поисками людей, которые находятся в ловушке под грязью и камнями.

По данным поисково-спасательных служб, одна из вышедших из берегов рек, смела несколько домов, магазинов и бойню.

Карлос Перес, заместитель министра по вопросам системы гражданской защиты страны, заявил в воскресенье, что тысяча спасателей ищет жертв в этом районе.

Ливень также вызвал оползни в трех других центральных штатах в воскресенье утром.

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