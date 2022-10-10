Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На виборах в Австрії переміг чинний президент

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 02:55
На виборах в Австрії переміг чинний президент
фото: Getty Images

На президентських виборах в Австрії в неділю перемогу здобуває чинний глава держави Александер ван дер Беллен.

Джерело: Радіо Свободи з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Австрії

Деталі: Згідно з попередніми підсумками голосування, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ, чинний президент набрав понад 54% голосів.

Реклама:

Тим самим ван дер Беллен переміг у першому турі голосування, заручившись підтримкою більше половини виборців. Його обрано на другий шестирічний термін.

Основний суперник чинного президента Франц Розенкранц із правої Партії Свободи набрав близько 19% голосів і визнав свою поразку.

Ван дер Беллен – колишній глава австрійської партії Зелених. Шість років тому його було обрано президентом у драматичній боротьбі з кандидатом від Партії Свободи – тоді за рішенням суду було проведено повторне голосування, розрив між кандидатами був дуже невеликим.

ВІДЕО ДНЯ

Цього разу його кандидатуру підтримали майже всі провідні партії – як правляча Народна партія, так і опозиційні соціал-демократи. Вони не висували своїх кандидатів. Нині 78-річний президент набув великої популярності у суспільстві завдяки своїй виваженій позиції під час політичних криз у країні, зокрема гучного скандалу за участю колишнього канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен виступав із критикою російського президента Владіміра Путіна та вторгнення в Україну.

За конституцією, президент має досить великі повноваження, проте, як правило, він не втручається в діяльність канцлера та виконавчої влади.

Нагадаємо: Прогнозувалося, що перемогу на президентських виборах в Австрії отримає чинний глава держави Александр ван дер Беллен.

Теми: Австріявиборипрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Австрія
Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: