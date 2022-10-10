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На виборах в Австрії переміг чинний президент

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 02:55

На президентських виборах в Австрії в неділю перемогу здобуває чинний глава держави Александер ван дер Беллен.

Джерело: Радіо Свободи з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Австрії

Деталі: Згідно з попередніми підсумками голосування, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ, чинний президент набрав понад 54% голосів.

Тим самим ван дер Беллен переміг у першому турі голосування, заручившись підтримкою більше половини виборців. Його обрано на другий шестирічний термін.

Основний суперник чинного президента Франц Розенкранц із правої Партії Свободи набрав близько 19% голосів і визнав свою поразку.

Ван дер Беллен – колишній глава австрійської партії Зелених. Шість років тому його було обрано президентом у драматичній боротьбі з кандидатом від Партії Свободи – тоді за рішенням суду було проведено повторне голосування, розрив між кандидатами був дуже невеликим.

Цього разу його кандидатуру підтримали майже всі провідні партії – як правляча Народна партія, так і опозиційні соціал-демократи. Вони не висували своїх кандидатів. Нині 78-річний президент набув великої популярності у суспільстві завдяки своїй виваженій позиції під час політичних криз у країні, зокрема гучного скандалу за участю колишнього канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен виступав із критикою російського президента Владіміра Путіна та вторгнення в Україну.

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За конституцією, президент має досить великі повноваження, проте, як правило, він не втручається в діяльність канцлера та виконавчої влади.

Нагадаємо: Прогнозувалося, що перемогу на президентських виборах в Австрії отримає чинний глава держави Александр ван дер Беллен.

Теми: Австріявиборипрезидент
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