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На выборах в Австрии победил действующий президент

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 октября 2022, 02:55
На выборах в Австрии победил действующий президент
фото: Getty Images

На президентских выборах в Австрии в воскресенье победу одерживает действующий глава государства Александер ван дер Беллен.

Источник: Радио Свободы со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Австрии

Детали: Согласно предварительным итогам голосования, обнародованным Министерством внутренних дел, действующий президент набрал более 54% голосов.

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Тем самым ван дер Беллен победил в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.

Основной соперник действующего президента Франц Розенкранц из правой Партии Свободы набрал около 19% голосов и признал свое поражение.

Ван дер Беллен – бывший глава австрийской партии Зеленых. Шесть лет назад он был избран президентом в драматической борьбе с кандидатом от Партии Свободы - тогда по решению суда было проведено повторное голосование, разрыв между кандидатами был очень небольшим.

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На этот раз его кандидатуру поддержали почти все ведущие партии - как правящая Народная партия, так и оппозиционные социал-демократы. Они не выдвигали своих кандидатов. Сейчас 78-летний президент приобрел большую популярность в обществе благодаря своей взвешенной позиции во время политических кризисов в стране, в частности громкого скандала с участием бывшего канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен выступал с критикой российского президента Владимира Путина и вторжения в Украину.

По конституции, президент имеет достаточно большие полномочия, однако, как правило, он не вмешивается в деятельность канцлера и исполнительной власти.

Напомним: Прогнозировалось, что победу на президентских выборах в Австрии получит действующий глава государства Александр ван дер Беллен.

Темы: Австриявиборыпрезидент
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