На выборах в Австрии победил действующий президент
На президентских выборах в Австрии в воскресенье победу одерживает действующий глава государства Александер ван дер Беллен.
Источник: Радио Свободы со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Австрии
Детали: Согласно предварительным итогам голосования, обнародованным Министерством внутренних дел, действующий президент набрал более 54% голосов.
Тем самым ван дер Беллен победил в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.
Основной соперник действующего президента Франц Розенкранц из правой Партии Свободы набрал около 19% голосов и признал свое поражение.
Ван дер Беллен – бывший глава австрийской партии Зеленых. Шесть лет назад он был избран президентом в драматической борьбе с кандидатом от Партии Свободы - тогда по решению суда было проведено повторное голосование, разрыв между кандидатами был очень небольшим.
На этот раз его кандидатуру поддержали почти все ведущие партии - как правящая Народная партия, так и оппозиционные социал-демократы. Они не выдвигали своих кандидатов. Сейчас 78-летний президент приобрел большую популярность в обществе благодаря своей взвешенной позиции во время политических кризисов в стране, в частности громкого скандала с участием бывшего канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен выступал с критикой российского президента Владимира Путина и вторжения в Украину.
По конституции, президент имеет достаточно большие полномочия, однако, как правило, он не вмешивается в деятельность канцлера и исполнительной власти.
Напомним: Прогнозировалось, что победу на президентских выборах в Австрии получит действующий глава государства Александр ван дер Беллен.