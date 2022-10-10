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На напрямок просування ЗСУ ворог підтягує резерви – оперативне командування

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 03:47
український військовий, фото: ОК Південь

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що росіяни стягують живу силу і техніку на напрямок просування Сил оборони.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах.

Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе.

Для запобігання просування наших військ здійснює мінування місцевості.

На напрямок просування наших військ ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки".

Деталі: Крім того, з метою уточнення розташування ЗСУ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами.

ВІДЕО ДНЯ

Українські протиповітряні сили продовжують їх нищити. Ще два літальні апарати "Орлан-10" приземлили в Миколаївському районі.

У другий половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати підрозділи Сил оборони з напрямку Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат і ретирувався на вихідні позиції.

Продовжуються авіаудари, за минулий бойовий день їх було 7, 5 з яких по Давидову Броду. А дрон-камікадзе атакував Дудчани. Обійшлося без суттєвих втрат.

Ввечері з акваторії Чорного моря завдано ракетний удар в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця.

Також із "Градів" і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.

Авіацією ЗСУ нанесено 99 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань.

Орієнтовні втрати противника за добу становлять: 44 загарбники, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 10 одиниць авто-бронетехніки, 4 міномети 120 калібру.

Пошкоджено 2 танки, 2 бронемашини, самохідна гаубиця "Мста-С".

Теми: війна
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