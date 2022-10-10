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На направление продвижения ВСУ враг подтягивает резервы – оперативное командование

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 октября 2022, 03:47
На направление продвижения ВСУ враг подтягивает резервы – оперативное командование
украинский военный, фото: ОК Юг

Оперативное командование "Юг" сообщает, что россияне стягивают живую силу и технику на направление продвижения Сил обороны.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг наносит системное огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого соприкосновения и по прилегающим населенным пунктам.

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Тыловые районы продолжает атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.

Для предотвращения продвижения наших войск осуществляет минирование местности.

На направление продвижения наших войск враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники".

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Детали: Кроме того, с целью уточнения расположения ВСУ и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами.

Украинские противовоздушные силы продолжают их уничтожать. Еще два летательных аппарата "Орлан-10" приземлили в Николаевском районе.

Во второй половине дня враг силами до мотострелкового взвода пытался атаковать подразделения Сил обороны с направления Безводного на Давыдов Брод. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции.

Продолжаются авиаудары, за прошедший боевой день их было 7, 5 из которых по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Обошлось без существенных потерь.

Вечером из акватории Черного моря нанесен ракетный удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.

Также из "Градов" и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду с направления Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.

Авиацией ВСУ нанесено 99 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.

Ориентировочные потери противника за сутки составляют: 44 захватчика, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 4 танка, 10 единиц авто-бронетехники, 4 минометы 120 калибра.

Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица "Мста-С".

Темы: война
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