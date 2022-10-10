КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї – ЗМІ

Серія ракетних випробувань Північної Кореї була імітацією обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю.

Джерело: Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA

Деталі: Північна Корея випустила дві балістичні ракети вранці в неділю, заявили офіційні особи в Сеулі і Токіо, що стало сьомим таким запуском з 25 вересня.

Лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями підрозділів ядерних тактичних операцій протягом останніх двох тижнів, в яких були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".

Різноманітні випробування імітували націлювання на об'єкти військового управління, нанесення ударів по головних портах і нейтралізацію аеропортів на півдні країни, додало KCNA.

"Ефективність і практична боєздатність наших ядерних сил були повністю продемонстровані, оскільки вони повністю готові вражати і знищувати цілі в будь-який час з будь-якого місця", – пише KCNA.

"Незважаючи на те, що ворог продовжує говорити про діалог і переговори, нам немає про що говорити і ми не відчуваємо в цьому необхідності", – цитує агентство слова Кіма.

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Що передувало: Військове командування Південної Кореї розповіло технічні деталі ракетного пуску КНДР, який зафіксували вранці 9 жовтня (для часового поясу України - ще 8 жовтня).

Нагадаємо: 6 жовтня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності, а 4 жовтня - вперше за 5 років пустила балістичну ракету середньої дальності над територією Японії.

У КНДР свої останні запуски називають "самооборонними" діями у відповідь на "загрозу" США.

У п’ятницю Південна Корея та США завершили спільні дводенні військово-морські навчання за участі американського авіаносця USS Ronald Reagan, перед тим відбувалися спільні з Японією тристоронні навчання.