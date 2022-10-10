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КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 октября 2022, 05:45
фото: Getty Images

Серия ракетных испытаний Северной Кореи была имитацией обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA

Детали: Северная Корея выпустила две баллистические ракеты утром в воскресенье, заявили официальные лица в Сеуле и Токио, что стало седьмым таким запуском с 25 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и "это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны".

Разнообразные испытания имитировали нацеливание на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны, добавило KCNA.

"Эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил были полностью продемонстрированы, поскольку они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места", - пишет KCNA.

"Несмотря на то, что враг продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и мы не чувствуем в этом необходимости", - цитирует агентство слова Кима.

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Что предшествовало:Военное командование Южной Кореи рассказало технические детали ракетного пуска КНДР, который зафиксировали утром 9 октября (для часового пояса Украины - еще 8 октября).

Напомним: Перед этим 6 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, а 4 октября - впервые за 5 лет пустила баллистическую ракету средней дальности над территорией Японии.  

В КНДР свои последние запуски называют "самооборонительными" действиями в ответ на "угрозу" США.

В пятницу Южная Корея и США завершили совместные двухдневные военно-морские учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan, перед тем проходили совместные с Японией трехсторонние учения. 

Темы: Северная Кореяядерное оружие
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