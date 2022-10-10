Росіяни запустили по Миколаєву 10 ракет, три збили – Кім
Понеділок, 10 жовтня 2022, 09:45
Голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що вночі 10 жовтня росіяни запустили по Миколаєву 10 ракет с-300.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова: "Щодо нічних прильотів по Миколаєву: 10 штук ракет с300. Попередньо без жертв".
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Оновлено: Пізніше Кім розповів, що три ракети збили над Вознесенським районом Миколаївщини.
Очільник ОВА розповів, що 10 жовтня близько 01:00 по Миколаєву випущено 10 ракет С-300.
Зафіксовано влучання по території університету та складським приміщенням, пошкоджено житловий будинок та лінію електромережі.
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Попередньо без жертв.