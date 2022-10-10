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Росіяни запустили по Миколаєву 10 ракет, три збили – Кім

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 09:45
Наслідки російських обстрілів Миколаєва 30 липня. ФОТО З FACEBOOK СЄНКЕВИЧА

Голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що вночі 10 жовтня росіяни запустили по Миколаєву 10 ракет с-300.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Щодо нічних прильотів по Миколаєву: 10 штук ракет с300. Попередньо без жертв".

Оновлено: Пізніше Кім розповів, що три ракети збили над Вознесенським районом Миколаївщини.

Очільник ОВА розповів, що 10 жовтня близько 01:00 по Миколаєву випущено 10 ракет С-300.

Зафіксовано влучання по території університету та складським приміщенням, пошкоджено житловий будинок та лінію електромережі.

Попередньо без жертв.

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Теми: Миколаївобстрілвійна
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