Россияне запустили по Николаеву 10 ракет, три сбили - Ким
Понедельник, 10 октября 2022, 09:45
Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью 10 октября россияне запустили по Николаеву 10 ракет с300.
Источник: Ким в Тelegram
Прямая речь: " По ночным прилетам по Николаеву: 10 штук ракет с300. Предварительно без жертв".
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Обновлено: Позже Ким рассказал, что три ракеты сбили над Вознесенским районом Николаевской области.
Глава ОВА рассказал, что 10 октября около 01:00 по Николаеву выпущено 10 ракет С-300.
Зафиксировано попадание по территории университета и складским помещениям, поврежден жилой дом и линия электросети.
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Предварительно без жертв.