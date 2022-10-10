Россияне запустили по Николаеву 10 ракет, три сбили - Ким

Последствия обстрелов Николаева 30 июля. ФОТО С FACEBOOK СЕНКЕВИЧА

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью 10 октября россияне запустили по Николаеву 10 ракет с300.

Источник: Ким в Тelegram

Прямая речь: " По ночным прилетам по Николаеву: 10 штук ракет с300. Предварительно без жертв".

Обновлено: Позже Ким рассказал, что три ракеты сбили над Вознесенским районом Николаевской области.

Глава ОВА рассказал, что 10 октября около 01:00 по Николаеву выпущено 10 ракет С-300.

Зафиксировано попадание по территории университета и складским помещениям, поврежден жилой дом и линия электросети.

Предварительно без жертв.