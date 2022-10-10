Главу кібервідомства Німеччини планують усунути через побоювання зв’язків з РФ - ЗМІ

Главу німецького відомства з інформаційної безпеки (BSI), яке займається питаннями кібербезпеки, планують замінити через його можливі зв'язки з російськими спецслужбами.

Про це повідомили кілька німецьких ЗМІ, серед яких FAZ, пише "Європейська правда".

За даними медіа, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер хоче звільнити Арне Шенбома через можливі контакти з людьми, причетними до російських спецслужб.

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Шенбом міг мати такі контакти через суперечливу асоціацію "Рада кібербезпеки Німеччини", повідомляють різні джерела. Міністерство внутрішніх справ проводить розслідування та уважно вивчає це питання, зазначив речник відомства.

Шенбома складно просто звільнити з посади через особливості німецького законодавства, тому його, найімовірніше, переведуть до іншого відомства.

Асоціацію "Рада кібербезпеки Німеччини" критикують, у тому числі, за членство в ній берлінської компанії з кібербезпеки Protelion. До кінця березня ця компанія працювала під назвою Infotecs GmbH. Це дочірня компанія російської компанії з кібербезпеки O.A.O.Infotecs, яку, за даними дослідницької мережі Policy Network Analytics, заснував колишній співробітник КДБ.

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Згідно з інформацією агентства DPA, у міністерстві внутрішніх справ уже давно існує невдоволення роллю Шенбома та його відносинами з "Радою кібербезпеки", співзасновником якої він є. Недавні звинувачення та візит Шенбома на річницю асоціації, ймовірно, стали останньою краплею.

У 2019 році президент асоціації Ганс-Вільгельм Дюнн зізнався у контактах із російськими спецслужбами журналістам ARD і Die Zeit.

За інформацією DPA, Шенбому кілька разів пропонували дистанціюватися від "Ради кібербезпеки Німеччини". Однак на початку вересня він з'явився в асоціації, щоб публічно привітати її з десятиріччям.

За словами федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер, органи безпеки Німеччини зафіксували значне зростання кібератак на локальні мережі з початку російської загарбницької війни проти України.