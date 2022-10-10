Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Главу кібервідомства Німеччини планують усунути через побоювання зв’язків з РФ - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 07:55
Главу кібервідомства Німеччини планують усунути через побоювання зв’язків з РФ - ЗМІ
фото: twitter ЄП

Главу німецького відомства з інформаційної безпеки (BSI), яке займається питаннями кібербезпеки, планують замінити через його можливі зв'язки з російськими спецслужбами.

Про це повідомили кілька німецьких ЗМІ, серед яких FAZ, пише "Європейська правда".

За даними медіа, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер хоче звільнити Арне Шенбома через можливі контакти з людьми, причетними до російських спецслужб. 

Реклама:

Шенбом міг мати такі контакти через суперечливу асоціацію "Рада кібербезпеки Німеччини", повідомляють різні джерела.  Міністерство внутрішніх справ проводить розслідування та уважно вивчає це питання, зазначив речник відомства.

Шенбома складно просто звільнити з посади через особливості німецького законодавства, тому його, найімовірніше, переведуть до іншого відомства.

Асоціацію "Рада кібербезпеки Німеччини" критикують, у тому числі, за членство в ній берлінської компанії з кібербезпеки Protelion. До кінця березня ця компанія працювала під назвою Infotecs GmbH. Це дочірня компанія російської компанії з кібербезпеки O.A.O.Infotecs, яку, за даними дослідницької мережі Policy Network Analytics, заснував колишній співробітник КДБ.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з інформацією агентства DPA, у міністерстві внутрішніх справ уже давно існує невдоволення роллю Шенбома та його відносинами з "Радою кібербезпеки", співзасновником якої він є. Недавні звинувачення та візит Шенбома на річницю асоціації, ймовірно, стали останньою краплею.

У 2019 році президент асоціації Ганс-Вільгельм Дюнн зізнався у контактах із російськими спецслужбами журналістам ARD і Die Zeit.

За інформацією DPA, Шенбому кілька разів пропонували дистанціюватися від "Ради кібербезпеки Німеччини". Однак на початку вересня він з'явився в асоціації, щоб публічно привітати її з десятиріччям.

За словами федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер, органи безпеки Німеччини зафіксували значне зростання кібератак на локальні мережі з початку російської загарбницької війни проти України.

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: