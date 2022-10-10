Главу киберведомства Германии планируют устранить из-за опасений связей с РФ - СМИ

Главу немецкого ведомства по информационной безопасности (BSI) планируют заменить из-за его возможных связей с российскими спецслужбами.

Об этом сообщили несколько германских СМИ, среди которых FAZ, пишет "Европейская правда".

По данным медиа, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет уволить Арне Шенбома из-за возможных контактов с людьми, причастных к российским спецслужбам.

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Шенбом мог иметь такие контакты через противоречивую ассоциацию "Совет кибербезопасности Германии", сообщают разные источники. Министерство внутренних дел проводит расследование и внимательно изучает этот вопрос, отметил представитель ведомства.

Шенбома сложно просто уволить с должности из-за особенностей немецкого законодательства, поэтому его, скорее всего, переведут в другое ведомство.

Ассоциацию "Совет кибербезопасности Германии" критикуют, в том числе, за членство в ней берлинской компании по кибербезопасности Protelion. До конца марта компания работала под названием Infotecs GmbH. Это дочерняя компания российской компании по кибербезопасности O.A.O.Infotecs, которую, по данным исследовательской сети Policy Network Analytics, основал бывший сотрудник КГБ.

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Согласно информации агентства DPA, в министерстве внутренних дел уже давно существует недовольство ролью Шенбома и его отношениями с "Советом кибербезопасности", соучредителем которого он является. Недавние обвинения и визит Шенбома на годовщину ассоциации, вероятно, стали последней каплей.

В 2019 году президент ассоциации Ханс-Вильгельм Дюнн признался в контактах с российскими спецслужбами журналистам ARD и Die Zeit.

По информации DPA, Шенбому несколько раз предлагали дистанцироваться от "Совета кибербезопасности Германии". Однако в начале сентября он явился в ассоциации, чтобы публично поздравить ее с десятилетием.

По словам федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер, органы безопасности Германии зафиксировали значительный рост кибератак на локальные сети с начала российской захватнической войны против Украины.