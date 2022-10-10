У Львові вибухи, у місті зникає світло та мобільний зв'язок
Понеділок, 10 жовтня 2022, 09:25
У Львові повідомляють вибухи, наразі невідомо – прильоти чи працює ППО.
Джерело: читачі в коментарі УП, мер міста Андрій Садовий, глава ОВА Максим Козицький
Деталі: Читачі УП повідомляють, що у Львові пролунали декілька вибухів, у деяких районах міста зникло світло.
Пряма мова Садового: "У Львові чути вибухи‼
Працює ППО. Залишайтесь в укриттях".
Більше деталей: Садовий повідомив, що у школах Львова 10 жовтня навчання дистанційне.
Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги.
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Також у місті проблеми з мобільним зв'язком, обіцяють скоро відновити.
За словами Козицького, зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.